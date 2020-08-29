一名辣妹去年底到台中某知名夜店玩樂，酒醉意識不清進錯包廂，被不認識的男子小陳帶去摩鐵脫光光，正當小陳以身體正面趴在她身上，準備玷污她的那一刻，辣妹突然驚醒，她假裝要上廁所，趕緊打電話給友人求救報警。台中地院考量雙方以25萬元和解，予以減刑，依乘機性交未遂罪將小陳判刑10月。

判決書指出，小陳去年12 月16日凌晨，與友人在台中市南屯區夜店包廂內飲酒作樂時，一名醉醺醺女子突然闖入，小陳與友人一起將她扶到附近的摩鐵房間內，友人隨即離去。

小陳見女子失去意識，認為有機可乘，便將自己與女子都脫光光，正當他正面趴在女子身上，準備「進入」瞬間，女子竟然清醒了！她在極度驚嚇中仍機警地藉口要上廁所，在廁所內撥打電話向夜店公關友人求救，再謊稱要外出拿東西，一定會回來等語，誆騙小陳成功，免於遭侵犯。

法官認為小陳未能謹慎自持，為逞一己私慾，竟趁人酒醉中不能抗拒，欲對告訴人乘機性交，幸而告訴人及時清醒而未得逞；考量小陳坦承犯行，態度尚佳，且調解成立，尚有悔悟之心，判刑10月。

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(中時新聞網)