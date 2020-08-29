基努島的女人，一肩扛起島上的重大工作

在這座波羅的海小島上，氣氛寧靜，海風吹拂，海灘四周環繞著原始森林，鮮豔的農舍宛如童話中的小屋。

愛沙尼亞總共有兩千多個島嶼，基努島（Kihnu）是第七大島嶼，在這些島嶼裏，許多已經數百年不見人跡，而基努島不但有人定居，而且以女性眾多而聞名。

十九世紀時，基努島男人出海工作，或捕魚或獵海豹，一去就是數個月之久，消失在日常生活中。於是，女人一肩扛起島上的重大工作，除了傳統女性工作以外，一個社群運轉所需要的工作都交由女人負責，基努島因此逐步發展成一種特殊的生活文化。二○○八年，聯合國教科文組織將基努文化列入「人類非物質文化遺產」。

許多島民仍然騎著帶有邊車的摩托車。基努島婦人大多依循傳統穿著裙子，不習慣穿長褲，而穿著圍裙的女性（右）則代表已婚婦女。(圖/講義雜誌提供)

但是，努力維持傳統的基努島也面臨日益嚴重的現代問題。由於缺乏工作機會，島民逐漸搬離，人口明顯減少。此外，捕魚業的變化也帶來新壓力，男人返家的時間愈來愈長，有的人甚至留下來，不出海捕魚了。

基努文化空間基金會主席馬塔斯說，基努島最終必然走向商業化，但問題在於哪一種方式對大家才是最好的。基金會透過各種活動、節日和教育，致力宣傳與保護島民的歷史和傳統。馬塔斯和多數基努婦女一樣，精力充沛，而且一心多用，她擔任燈塔看守人和島上導遊，並管理幾個寄宿家庭，對於保護自己的文化遺產，尤其抱著強烈的熱情。

目前，基努島大約有三百名定居的島民，馬塔斯算了算，男性只有五個。在女性的主導下，基努島成為一個團結的大家庭，而且有著明確的階級，兒童排第一，男人排最後。基努婦女總是想做對家庭最有利的事，尤其是對孩子。

基努島並不適合每個人，也不希望人人都來參觀。基努博物館展示島嶼歷史和相關文物，館長亞芙認為，大眾旅遊對基努島不利，他們想推廣的是文化旅遊，如果遊客對他們的生活方式感到興趣，他們一定歡迎，但遊客必須接受這樣的生活方式。

事實上，基努島的魅力也絕對不符合大眾旅遊的品味。靠在門上的大樹枝代表無人在家；島上只有四個路標，標示出島上的四個村子；馬路沒有標線；沒有連鎖店、自動提款機、全年營業的餐館。在這裏，遊客不是遊客，而是客人，他們住在某人的家中，融入了他們的日常生活，包括用餐、家務和島上的活動。

民族舞蹈老師兼攝影師蘇德說，目前島上最大的難題在於，如何迎接現代社會的到來，同時又維持著古老文化的活力。她指出，老一輩想保持傳統和文化的活力，因此傳授他們被傳授的東西，這樣的文化是活的，也是美麗的。然而，年輕一輩難免感到沮喪，他們更樂於敞開手臂歡迎外面的世界，因為那給他們提供了一種生存的方式。 （Hillary Richard／呂玉嬋節譯）

(本文摘自 《講義雜誌8月號》)

《講義雜誌8月號》

(中時新聞網)