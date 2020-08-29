八德擴大重劃區 宜居、移居新首選
雙北市的房價高居不下，不少人移居到相對親民的八德區，因為不斷移入的人口帶動了當地的生活機能、交通建設，加上房價親民讓八德擴大重劃區成為熱門區域；對於購屋預算有限的首購族、或是想要尋找宜居環境的換屋族，八德擴大重劃區是宜居、移居的區域。
而在八德區「悅佳涵悅+」坐擁豐德公園綠意相鄰，就近下樓隨時可以遛狗、散步散心，綠覆率高，因為「悅佳涵悅+」不是位在車水馬龍的大馬路邊，噪音粉塵少，住起來舒適慢活，也時常見到路上有運動慢跑的人，且幼稚園到國中都是安心上學路免去家長接送煩惱。
加上區域屬於純住宅區，街廓整齊，平時路上車輛少、不擁擠，環境十分寧靜，但又離興豐商圈步行即可到達全聯、寶雅、露易莎，生活機能十分便利，另有八德公有市場，婆婆媽媽採買好方便。
捷運、交流道 交通建設不在話下
當然，八德擴大重劃區最引發熱議的絕對是前景可期的交通了！受惠於捷運綠線、再加上未來捷運三鶯線延伸八德段完工後，就可以輕鬆從八德擴大重劃區的G01站快速到達雙北，對在雙北上班的人來說真的是一大利多。除了捷運，而八德擴大重劃區的交通建設還不少，特別是即將要增設的「大鶯豐德交流道」，開通後更加完整了八德擴大重劃區的交通機能，上二高只要５分鐘十分便利！當政府願意花費心思打造這個重劃區時，就可以看出這個地區未來的潛力，八德擴大重劃區的未來性還蠻值得期待。
「涵悅+」擁有完整生活機能 輕鬆入手
「悅佳涵悅+」屬於首購、首換型產品，目前已知規劃四棟樓，一樓有店面，單層4戶，戶戶邊間，設計概念與一期悅佳「涵悅」相當。
格局規劃2-3房，主力產品以3房為主，現場表示平面格局設計好，正三房皆規劃有兩套衛浴，高坪效的價格主打親民價，讓買家輕鬆好入手。
(中時新聞網)
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