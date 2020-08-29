娛樂8點半》本名章家珍的資深女星甄珍過去被暱稱「小淘氣」，剛過72歲生日的她，除了作品成就受矚目外，早年兩段轟轟烈烈的婚姻更是至今被外界熱議話題，去年她推出自傳透露兩段婚姻內幕，除了遺憾當年昏頭與謝賢離婚外，她也承認兒子出生前曾在家裡接到一個女人來電，對方指著她痛罵「笨得像豬」。

甄珍去年在自傳《真情真意：華語影壇第一代玉女巨星甄珍的千言萬語》分享人生故事，她16歲在北京出生，16歲開始拍戲，24歲才遇到初戀謝賢，問她為何先前沒人追求？製片皮建鑫說甄珍家人管得嚴，生活圈單純，每天不是片場就是家裡，「而且大明星高高在上，即使條件好的男生也不敢追」。

甄珍2013年獲頒金馬獎終身成就獎。（圖／中時資料照片）

傳聞當時甄珍的美麗聲名遠播，遠在香港的謝賢只在雜誌上看到她照片，就對她一見傾心，後來香港舉行港台電影欣賞週活動，謝賢特別現身親自歡迎甄珍，每天開著跑車接送甄珍母女，回台灣後謝賢便跨海展開攻勢，常常寫信、打電話猛追甄珍，常拍感情戲的甄珍戲外才有了第一次初戀。

1971年甄珍和謝賢合作拍攝電影《緹縈》，不論工作時或私底下都被視為一對，180公分的謝賢與162公分的甄珍有著最萌身高差，兩人不論去哪裡，謝賢總會紳士地握著甄珍的手，不久兩人傳出即將結婚，甄珍透露當時媽媽刻意親自收著甄珍的身分證，不肯交給她，「後來才想到，媽媽應該是怕我拿身分證去結婚」。

1974年，謝賢向甄珍提議趁甄珍媽不在時結婚，並透露他認識註冊所的人，可以從後門進出，神不知鬼不覺地完成終身大事，沒想到兩人辦完手續還沒回到家，新聞就爆出來了，甄珍坦言當時拍戲拍累了，想要有自己的家，便沖昏頭答應，此事爆出後驚動了兩岸的媒體與粉絲，也炸出了劉家昌的奪愛之心。

甄珍自傳中說，劉家昌20歲時遇見甄珍驚為天人，1968年甄珍為《新娘與我》配音時，已婚的劉家昌突然出現，把她叫到樓梯口，親了她臉一下就跑開，讓她莫名其妙，後來甄珍與謝賢離婚，劉家昌也離婚，聖誕節時劉家昌請甄珍一家和其他親友吃飯，解散時開車送甄珍回家，卻繞到北投、陽明山夜遊，甄珍還是不明白劉家昌心意。

甄珍說後來有次拍戲時，劉家昌的哥兒們導演白景瑞跟她說中午放飯時可以不吃便當，把她帶到漢堡店後再交給劉維斌，劉維斌提議到他家坐坐，一進門就看到劉家昌，回片場時被謝賢看到劉家昌送她回來，謝賢雖笑笑沒多說，心中難免出現疙瘩，後來劉家昌追甄珍追到日本，被導演羅維看見，讓謝賢氣炸，兩人心結越滾越大，最後走上離婚一途。

甄珍與謝賢當年因賭氣離婚，再見面依舊維持好友情。（圖／中時資料照片）

近年謝賢受訪，坦言當年簽字後自己開車到山上大哭了一陣，甄珍看了報導才知道，也透露簽字離婚坐上飛機時也落淚痛哭，不捨6年感情就此結束，但兩人當時都年輕氣盛，不肯低頭多做解釋，後來甄珍跟劉家昌越走越近，一同挺過谷名倫事件，到美國重新生活，因簽證到期便點頭嫁給劉家昌，洗盡鉛華，成為從小夢寐以求的家庭主婦。

然婚後劉家昌因事業發展受阻心情不好，常去賭場讓家庭經濟也陷入困境，生下兒子後情況仍未改善，她擔心劉家昌再賭下去會害她跟兒子喝西北風，便向劉家昌提離婚，約定對外保密，多年後才曝光。甄珍透露生兒子前曾有個女人打電話到家裡，告訴她：「甄珍，妳是豬，妳比豬還笨」。

甄珍和劉家昌一家三口曾一起上節目。（圖／中時資料照片）

甄珍說，之後才想到是劉家昌「外面有事」，她曾無法接受在婚姻裡不誠實，如今已看開，她回憶當時跟劉家昌關係緊張，還曾上演諜對諜抓賊，也坦言不喜歡劉家昌騙人，現在形容是當時自己「奢求」太多。

(中時新聞網)