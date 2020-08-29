爸爸媽媽、叔叔阿姨快看喔！你還在瘋狂搜尋讓小朋友一秒安靜的密技嗎？別找了，Apple Music 重新策劃過去廣受歡迎的親子歌單。即日起，全新的「Fun!」系列播放列表將要在親子時刻成為你的救星！

Apple Music 重新策劃過去廣受歡迎的親子歌單，要成為親子互動時的利器。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

Apple Music全新的「Fun!」系列播放列表包括「童趣健身歌」、「 玩耍時間到！」、「ABC 字母歌」，滿載教育性到激勵性。其中的各類歌曲，使孩子們可以唱歌、跳舞和學習數小時。Apple Music「Kids and Family」還將首次推出新的播放列表，以激發所有年幼族群不羈的想像力，如適合小小超級英雄聆聽、滿載超級英雄歌曲的「超級英雄出擊」播放列表，或是滿載來自堅強女性角色、傳遞自強訊息的公主歌曲「公主力量」等等。同時還有專為牛仔和女牛仔迷而設、盡是適合兒童聆聽的鄉村即興演出「小牛仔很忙」，以及專為喜愛盛氣凌人的海盜迷而精選的「 海盜主題兒歌」，還有更多適合孩童和家長一起聽的播放列表。

無論是在洗澡、用餐還是跳舞時，以及更多場合，Apple Music 都能提供各種親子共享的播放列表。現在兒童音樂涵蓋的範圍愈來愈廣，家長現在跟孩子一起聽音樂也能享受，甚至因為共享喜愛的歌曲而使得關係更為緊密。過去的兒童音樂僅限於搖籃曲與兒歌，這些歌曲代代相傳，可能聽膩了，但近來的選擇非常豐富，兒童的音樂可說是經歷了翻天覆地的變化。如今全家人都能享受喜愛這類愉快的音樂。

隨著疫情的蔓延，我們發現在 Apple Music 上收聽「Kids and Family」內容的時間大幅增加，僅在最近 4 週內就增加了 105％ 以上。最顯著的是，隨著家庭尋求保持活力與歡樂，「熱舞派對闔家歡」與「小朋友的熱舞派對」、「流行闔家歡」等熱門播放列表已急劇增加，而「親子夏日遊」播放列表已成為今年夏季許多家庭必備清單。隨著新音樂的推出，蘋果的音樂專家團隊每天即時更新播放列表，滿足家長與孩子們心裡的需求。

使用者們可在 iPhone、CarPlay、Apple Watch、iPad、iPod、Mac 與 Apple TV，以及在 music.apple.com/tw 網頁上順暢地串流播放 Apple Music。Apple Music 同時還可適用於 Android 與 Amazon Echo。此外，使用 Apple Music 家庭訂閱方案，最多可達六人可在其裝置上無限暢享 Apple Music；並且每位家庭成員都能享有專屬的個人音樂資料庫，並可根據他們愛聽的音樂進行推薦。

(科技)