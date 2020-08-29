在2020年出推出首款採用翻蓋式設計的可折疊螢幕手機Galaxy Z Flip（僅支援4G網路）後，為迎上台灣5G開台熱潮，5G版在7月底發表後，三星相當迅速的8月初即在台開賣Galaxy Z Flip 5G，些微的價差讓消費者幾乎可以毫不遲疑的選擇Galaxy Z Flip 5G版。究竟Galaxy Z Flip在效能上的表現如何？一同來了解。

三星Galaxy Z Flip 5G外觀上採用霧面磨砂處理的玻璃材質，機身顏色也與4G版不同，入手5G版不用擔心「沒人知」！盒裝配件一應俱全，包含入門指南、退卡針、充電器、USB-C充電線，雖然機身沒有3.5mm耳機孔，還是送上AKG調教的有線耳機，誠意滿滿。

三星Galaxy Z Flip 5G盒內完整配件。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G左側機身。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G右側機身。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G頂端與底部機身。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G只能用單張實體SIM卡。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G採用O極限摺疊螢幕的設計。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G玩美灰機身背面。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G半折疊狀態才可看見內藏的品牌LOGO。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G半折疊狀態。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G全折疊狀態可透過快捷視窗完成查看來電或是拍照等任務。（黃慧雯攝）

Galaxy Z Flip 5G採用6.7吋 FHD+ Dynamic AMOLED (21.9:9) O極限摺疊螢幕（解析度2636 x 1080，425ppi ），前置快捷視窗則是1.1吋Super AMOLED 螢幕（解析度300 x 112、303ppi），重量183 g。右側電源鍵整合指紋辨識，上方有相連的音量鍵，左側則是單一SIM卡卡槽，支援eSIM，不過要電信商提供開通服務才可使用。對比4G版採用亮面、鏡面的設計，5G版採用玻璃材質搭配霧面磨砂處理，不只手感更舒適順手，不少網友在意的指紋沾染情況也能有效降低。

三星Galaxy Z Flip 5G共有「頑美灰」（Mystic Gray）與「頑美金」（Mystic Bronze）兩種款式。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G 與4G版本（黑、紫）對比。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G 與4G版本（黑、紫）側邊對比，5G版防塵設計更佳。（黃慧雯攝）

Galaxy Z Flip 5G摺疊時能展現如粉餅盒的設計，收納、攜帶上比一般手機更為輕巧。O極限摺疊螢幕（Infinity Flex Display）採用三星的超薄可摺式玻璃（Ultra-Thin Glass, UTG），經測試開闔次數可達20萬次，如以每天翻蓋100次計算可使用5年。採用隱藏無段式轉軸以雙凸輪結構設計，對折疊與展開都能看見鉸鏈位置外頭整合三星最新的抗塵技術，防塵效果更提升也更成熟，可阻擋灰塵與污垢。

搭載高通Snapdragon 865 Plus 5G行動平台的裝置。透過效能的提升，讓5G技術發揮最大威力，可展現更快、更有效率的裝置端處理效能，且可藉著繪圖渲染技術的優化，呈現更清晰銳利的影像。手機搭配8GB RAM／內建記憶體256GB，在安兔兔評測得到563130分、Geekbench 5則是得到單核心項目860分、多核心項目2337分的結果。

Galaxy Z Flip 5G在安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分結果。（手機截圖）

Galaxy Z Flip 5G前置相機為10MP自拍相機（f/2.4、拍攝視野80˚），後置雙相機為12MP超廣角（f/2.2，拍攝視野123˚)與12MP廣角相機（支援Super Speed Dual Pixel AF、OIS、f/1.8，拍攝視野78˚），支援最高8x數位變焦、HDR10+錄影。雙電池3,300 mAh (典型值) ，支援閃電快充與無線閃充、無線電力分享。搭配Android 10系統，支援5G Non-Standalone (NSA)、5G Standalone (SA)、Dynamic Spectrum Sharing (DSS)， 改良式4X4 MIMO最高可達 6CA、LTE Cat.20、下載速度最高可達2.0Gbps／上載速度最高可達200Mbps。

三星Galaxy Z Flip 5G主鏡頭對比超廣角鏡頭實拍。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max主鏡頭對比超廣角鏡頭實拍。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G超廣角、主鏡頭、望遠鏡頭實拍。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max超廣角、主鏡頭、望遠鏡頭實拍。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G變焦實測：1x / 2x / 4x /8x 實拍。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G(左）與iPhone 11 Pro Max日拍對比（1）。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G(左）與iPhone 11 Pro Max日拍對比（3）。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G(左）與iPhone 11 Pro Max日拍對比（2）。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G(左）與iPhone 11 Pro Max日拍對比（4）。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G(左）與iPhone 11 Pro Max夜拍對比（1）。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G(左）與iPhone 11 Pro Max夜拍對比（2）。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G(左）與iPhone 11 Pro Max夜拍對比（3）。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Flip 5G(左）與iPhone 11 Pro Max夜拍對比（4）。（黃慧雯攝）

上述對比Galaxy Z Flip 5G以及iPhone 11 Pro Max(主鏡頭、超廣角鏡頭也都是1200萬畫素），可以看見Galaxy Z Flip 5G在日間高亮度環境下（鐵樹）的色彩還原度很好，一般情況下雖然調教仍較鮮艷，但是色彩準確度也更好。夜間白平衡的掌握也都很準確，表現頗令人驚艷。

翻蓋式折疊手機獨有的使用體驗

藉著獨有的折疊設計，Galaxy Z Flip 5G能像筆電一樣，在特定角度範圍內展開（角度可固定，舉例90度）。手機也支援分割畫面模式（Flex mode），螢幕會自動分割成二個4吋的畫面，可支援YouTube，於上半部螢幕串流影音的同時，下半部還可用於搜尋其它影片、閱讀說明或發表評論。手機也附贈免費試用4個月的YouTube Premium。另外也可不需要手持或三腳架，只需打開裝置置放在平面，即可拍攝夜間縮時錄影或者自拍。

根據三星內部統計，超過5成的Galaxy Z Flip使用者偏好使用分割畫面模式（Flex mode）自拍，對此三星也在Galaxy Z Flip 5G優化了使用模式，讓使用者能透過不同的角度進行拍攝：在分割畫面模式下輕觸兩下螢幕，即可將預覽視窗任意切換至上或下方螢幕，讓你可用高角度俯拍攝美食照；當然，也可在不需要手持與三腳架輔助下，完成團體自拍。

另外，透過Galaxy Z Flip多重視窗工具列（Multi-Window Tray），即可拖放欲使用的應用程式，以多重視窗（Multi-Active Window）執行多項任務。 多重視窗工具列上的應用程式組（（App Pair））功能，能在同一時間開啟及使用二個應用程式，例如準備與朋友分享照片時，便能同時開啟媒體瀏覽器與即時通訊應用程式同步操作。

手機展開始，不同於一般手機常見的16:9比例，Galaxy Z Flip擁有21.9：9比例，體驗電影類內容時，更有沉浸式感受。完全折疊時，則可透過1.1吋前置快捷視窗查看日期、時間和電池狀態；來電時也不需打開手機可接聽或者拒聽來電（來電接聽方法可自行調整設定），帶給消費者更符合自我需求的智慧生活。

手機共有「頑美灰」（Mystic Gray）與「頑美金」（Mystic Bronze）兩種款式，定價NT$49,888，比4G版NT$48880微幅漲價，8月7日起全台限定通路正式上市。當然留著三星自家血液的Galaxy Z Flip 5G也支援Samsung Pay，外出購物一機就能滿足你。甚至還支援獨家的Samsung Pay悠遊卡，可以把手機當作悠遊卡，不用帶悠遊卡也能輕鬆進出捷運，享受它牌手機無法感受的智慧生活。

總評

升級5G後，Galaxy Z Flip 5G絕對是一款能對應未來兩三年需求的機種，整體表現都很平均，再搭配高通Snapdragon 865+的前提下，效能毋庸置疑。霧面玻璃的設計也更顯質感。另外雖然已針對折疊狀態發展出一些獨特的應用方式，但是整體來說App端的支援還不夠多也不夠快，期待未來能逐步跟上。從價格面來說，Galaxy Z Flip 5G不算相當昂貴，對於消費者來說是體驗可摺疊螢幕手機的敲門磚，但是為什麼必定需要這樣的體驗？恐怕就是三星需要用力思考的問題！

(科技)