儘管外界都知道快艇後衛貝弗利有多狂妄，但他這次行為太過頭了！根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯28日爆料，貝弗利不只一次在球員會議當中，故意打斷NBA球員工會執行總裁米雪兒羅伯茲的說話，甚至嗆她的薪水是貝弗利付的。

米雪兒羅伯茲被要求在球員視訊會議時，跟所有球員解釋離開奧蘭多隔離園區終止球季所帶來的經濟影響，當她在解釋相關數據時，貝弗利突然打斷她，強調自己不同意她的邏輯，米雪兒羅伯茲仍很有風度重申這些數據重要性，卻又被打斷。

更誇張的是，米雪兒羅伯茲繼續很有禮貌詢問貝弗利，是否可以繼續說明下去？貝弗利竟嗆，「不！我付你的薪水。」當場引發一陣譁然，也讓球員工會主席保羅和副主席伊戈達拉跳出來警告貝弗利，強調他們不允許這種不尊重人的行為。

這不是貝弗利首次出現這種展現狂妄的脫序舉止，先前里歐納德和保羅喬治確定加盟快艇，貝弗利就在市區餐廳內狂喊慶祝，無視詹姆斯當時也在餐廳內，甚至他曾公開放話快艇才是洛杉磯最強球隊，看來他這種囂張狂妄個性就是改不了。

(中時 )