近年來，台灣逐漸邁入高齡社會，根據內政部統計，老年人口比例已超過14%，而預計到了2025年，台灣會進入超高齡社會，也就是老年人口比例超過20%，屆時醫療服務、長期照護等需求將會大幅增加，而在居住環境上也會依照人口老年化，做出相對應地調整，目前政府正積極推動無障礙友善住宅規劃，企圖打造全齡化宜居城市，這部分也有賴建商多加配合相關政策。

▲因應超高齡化社會，未來社區規劃將與醫療院所更緊密結合/中時新聞網攝

【率先洞察趨勢 新潤興業打造全齡友善宅】

身為建築業模範生的新潤興業，傾聽每一位消費者的心聲，希望住戶能從建築中看見幸福的可能。業者也觀察到台灣即將進入超高齡化社會，率先推出「適合0~100歲來居住」的全齡友善住宅「新潤心城」。這筆建案內共有10戶符合全齡住宅標準，新潤建設同時也提出五大心升級，在健康生活、防疫功能、居住空間、社區環境、安全保障等項目上，替住戶做全方位設想。也因此，「新潤心城」對於注重友善居住空間的購屋族來說，是一款高CP值的房型產品。

▲新潤興業觀察人口高齡化趨勢，率先推出全齡友善宅「新潤心城」/中時新聞網攝

【政府與建商合力打造宜居城市 全齡友善宅將成趨勢】

今年已進入人口負成長時代，政府對於全齡住宅的思考，未來也將會要求建商在推出新建案時「至少要有5%全齡化設計」，建商也觀察到人口高齡化情形，民眾在生活上將會與醫療院所有更多接觸，因此醫療環境的選擇與完善的社區管理就會是打造新社區時必須考量的重點。「新潤心城」這次以友善宅為訴求，為住戶做全齡化的設想，未來也將會成為新趨勢。

(中時新聞網)