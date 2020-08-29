所謂「人算不如天算」，用在公鹿身上再適合不過！《ESPN》權威記者沃納洛斯基近日爆料，原本公鹿計畫只想罷賽1場，然後接受聯盟判罰直接吞敗，而非剩餘季後賽都不打，卻因骨牌效應造成整個聯盟停賽，也讓其他球隊無法原諒公鹿獨斷獨行作法。

「公鹿並未是糾結接下來是否要打的球隊之一，他們想打比賽，原本想法僅是罷賽1場而已，即使被聯盟處罰輸球，仍以3比2領先，他們有信心在G6贏球，」沃神表示，「他們以為聯盟會給魔術1場勝利，但這種情況最後並沒有發生。」

「事實上，公鹿的率先罷賽引發骨牌效應，讓其他球隊被迫放在做出同樣決定的位置上，他們根本沒想到自己的罷賽會造成這種結果。」沃神說，如今聯盟不僅沒有判罰公鹿G5輸球，甚至也因牽扯種族歧視問題，就連罰款也不打算祭出。

只是公鹿這種不負責任的帶頭造反行為，卻沒考慮到後續發展與其他球隊感受，所以昨天召開的球員會議上面，就有不少球員公開指責公鹿為何不先打招呼，甚至這種不顧後果行為，也讓湖人「小皇帝」詹姆斯震怒，憤而率先離開會議抗議。

(中時 )