美國多處森林大火不斷蔓延，除威脅一般民眾居家生活外，現在連軍隊也遭殃。華華盛頓州波坎郡的一場野火目前已經燒到了費柴爾德空軍基地(Fairchild Air Force Base)，基地的監控塔已經著火損壞，野火逼近基地停機坪以及上頭停放的多家空中加油機。目前消防人員已控制了部份火勢，基地內生存訓練營百餘名學員已先行撤離。

據美國《動力》(The Drive)網站報導，發佈這些照片的是美國空軍的直升機飛行員凱爾．尼爾森(Kyle Nelson)上尉，費柴爾德空軍基地的公共事務辦公室隨後也證實災情，目前大火已經跨過空軍基地的警戒線，消防隊員已經趕到現場滅火，火勢暫時受到控制，基地的設施和飛機都沒有明顯的危險。

報導稱，這場火災發生於醫學湖（Medical Lake）附近，大火已經蔓延到至少40英畝，並威脅到了空軍基地附近的房屋和其他建築。消防人員說，現場風速一度高達時速36公里，助長火勢蔓延，隨著風向轉變，火勢行進方向也很難預測。

費柴爾德空軍基地是美國空軍第92空中加油機聯隊的駐地，部署有新式KC-135R大型空中加油機。上周來自加州特拉維斯(Travis)空軍基地的17架KC-10A加油機在費柴爾德空軍基地降落，他們原本是為躲避加州的大火，結果沒想到費柴爾德空軍基地也面臨野火的威脅。

報導說，目前美軍希望消防人員能夠儘快控制住費柴爾德空軍基地和周邊地區的火勢，以免對基地內的重要軍事資產造成更大的破壞。

(中時新聞網)