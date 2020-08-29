總統蔡英文28日中午於台北賓館宴請所有美豬、美牛進口議題。據轉述，蔡總統與立委餐敘時提到，「貿易談判不是請客吃飯」，往往要解決國內引發問題，所以要解決台美問題，以前總統都有承諾，現在這是最好時機。

蔡政府昨天跨部會動起來，宣布美豬、美牛開放進口，據了解，為了這場記者會，各部會大陣仗動起來，卻又保密到家，連參加餐敘的執政黨立委都被蒙在鼓裡。

據了解，為了這場記者會，民進黨黨團大概在一週前開始佈局運作，避免消息走漏，只有黨團三長知道，且跨部會幾乎每天密集開會。

昨天正副總統、行政院長及相關部會首長與立委的餐敘，據轉述，黨團總召柯建銘先精神喊話，感謝大家的辛苦，並指2012年民進黨為堅持「零檢出」立場，占據立法院議場主席台五天四夜的奮戰過程，現在大家要共同面對問題。柯建銘說完後，總統發表談話即離開，準備下午記者會，會議由副總統賴清德接手。

至於行政院長蘇貞昌報告時，據轉述，還特別翻過去他說過的內容對照，心情顯得特別輕鬆。

據了解，會中立委郭國文等三人也在會中提問，對於開放美豬後衝擊本土豬農、及營養午餐必須要求使用國產豬肉等問題。農委會主委陳吉仲則表示，立委可以索取懶人包，相關內容都有清楚說明。

(中時 )