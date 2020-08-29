「館長」陳之漢遭23歲男子劉丞浩埋伏連開3槍，倒臥血泊緊急送醫，震撼全台，也引發網友熱議。對此有網友PO文表示館長應該「收斂一點」，別再隨便評論，惹禍上身，引起網友砲轟，痛批根本是檢討被害人。

該網友PO文認為館長實在太高調，喜歡到處評論、打嘴砲，粉絲看得很爽，但卻常常招惹人，應該要「收斂一點」，命只有一條，沒了就沒了。原PO表示，這次槍手只是警告式開槍，讓館長知道要命只是一瞬間，就算有上萬粉絲，也沒人可以幫忙擋子彈。

有網友PO文表示館長平日太高調又愛嘴砲，應該要收斂點，引起鄉民不滿砲轟 (圖／館長臉書)

原PO更預測，經過此事後，館長以後評論應該會不著痕跡的收斂點，嘴嘴軟柿子。文末他詢問大家「你們覺得館長該收斂點嗎」。卻引來鄉民砲轟。

鄉民紛紛痛批：「檢討被害人？很棒」、「你才要收斂點」、「台灣已經淪落到言論自由要擔心被開槍了嗎」、「活在法治國家虧你能說出這種話」、「什麼時候看別人不爽就可以開槍了」、「人家不像你貪生怕死」、「居然能幫加害者說話，有夠扯」、「所以台灣亂到有槍就最大？」，但也有人認為：「館長到處拉仇恨，其實不意外」、「俗語常說飯能亂吃，話別亂講」、「到處抨擊人家產品真的危險」、「被他地圖砲過的才是被害人」。

(中時新聞網)