小嫻（黃瑜嫻）2018年與球星何守正離婚，正式終結5年婚，單身2年多的她，最近終於有了新戀情，認愛小她1歲的藝人金剛（李信樵），受到不少網友祝福。沉醉在戀愛氛圍中的小嫻，昨(28日)突然在臉書放閃，PO出與金剛甜蜜合照，滿滿幸福不言而喻。

小嫻離婚何守正後，終於找到新戀情，因為在墾丁打工換宿的關係，認識了與她有著共同衝浪興趣的金剛，兩人一拍即合，從朋友升格為戀人關係。小嫻昨晚更在臉書放閃PO出與金剛合照，真誠地寫下：「南部的生活就是充滿陽光上山下海，看事情的角度也跟著開闊起來，真心感謝你的照顧。」

隨後男友金剛也留言回應：「我也真心感謝互相扶持的部分。」說完還不忘附上3顆愛心示愛，小倆口甜蜜互動也瞬間吸引網友紛紛留言「小嫻就拜託你了，加油」、「真男人」、「恭喜小嫺，想要能遇到志趣相投的伴侶真的很不容易，希望你們彼此都能好好珍惜」，更有人發現沉醉在愛河中的小嫻，整個人好像也變得更漂亮了。

小嫻與金剛交往，獲得演藝圈友人一遍祝福，身為金剛多年好友的小甜甜，還透露其實金剛早就仰慕小嫻多時，把小嫻當女神，稱金剛能跟女神交往很幸福，真的圓夢。

(中時新聞網)