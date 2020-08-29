畢竟已經相隔兩天沒打比賽，球員一致通過恢復今年季後賽進行的NBA，29日續把季後賽賽事延期，13支續留奧蘭多隔離園區的球隊，都將各自進行練球訓練，預計27日比賽將延到30日進行，28日賽事則延到31日，季後賽戰火即將重新點燃！

不過《ESPN》的沃納洛斯基、麥克馬洪兩名記者聯合報導，在這次NBA罷賽期間，最大受惠球隊應該會是火箭，因為他們即將迎來明星後衛韋斯布魯克的傷癒復出，韋斯布魯克更在今天的練球當中，展現跟過往一樣的勁爆體能。

先前在排名賽階段，韋斯布魯克不慎造成右腿四頭肌拉傷，無奈缺席遭遇前東家雷霆的前4場季後賽，也讓目前雙方在季後賽首輪戰成2比2平手，原本他在27日G5賽前就考慮復出，沒想到卻因公鹿突然罷賽，造成NBA停賽至今。

突然多出3天休息時間的火箭，如今可望在G5迎來本季場均27.2分、7.9籃板及7.0助攻的韋斯布魯克傷癒復出，相信可以提升火箭挺進西區準決賽機率，也讓這個充滿對戰老東家氛圍的季後賽首輪系列戰，更加受到外界關注或矚目。

《美聯社》記者雷諾斯也爆料，公鹿、暴龍、熱火、塞爾提克等隊29日訓練過後，全都拒絕媒體採訪，公鹿官方隨即發表聲明，「當我們今天回到球場，將把重點放在我們整體表現和身體健康，也就是說，我們今天不會受訪。」看來他們更擔心球員說錯話吧！

(中時 )