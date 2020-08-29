政府擬開放含有萊克多巴胺的美豬以及美牛進口，引發爭議。易經命理老師高煜霖卻分析，這反而是台灣上世界舞台「鑰匙級」的關鍵。

高煜霖表示，從卦象來看，這是台灣上世界舞台樓梯閘門「鑰匙級」的關鍵。一句爻辭「田宅六畜吉，行人有信音」，將解讀有機會讓美國卸下心防，開始與台灣進行全面的經貿（包括科技、醫療、環保）、軍事，甚至政治上的交流，而不是只有拿來利用箝制大陸的「戰略夥伴」。

高煜霖表示，以經貿來說，例如在TIFA、FTA..的架構下，可能更深化談判達到共識，共同合作、交流；軍事部分，有機會取得更先進的設備或武器，及訓練、維修，甚至設計、組裝，都將植入台灣的概念。如此，藉由美國的「牽成」，台灣形同有美國這一強大的「background」，而開啟進入世界舞台「大門級」的敲門磚，而順化與其他經濟、科技大國「交集」。

高煜霖還研判，台灣可能因為有台積電，中國大陸不會丟炸彈過來，就算要丟，世界一些科技強國，也會出面阻止。因為，台積電一停產，世界的科技、經濟發展，恐會退步數年，甚至數十年。

(中時新聞網)