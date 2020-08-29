總統蔡英文宣布放寬美豬美牛進口，美國國務卿蓬佩奧今天對此表示歡迎，並讚許蔡總統領導力。蓬佩奧指出，此舉將為美台雙邊進一步經貿合作打開大門。

蔡總統在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

對此，蓬佩奧（Mike Pompeo）今天推文表示，美方歡迎蔡總統放寬美豬美牛進口限制，這項舉措為美台雙邊進一步經貿合作打開大門；他最後並讚許蔡總統的領導力。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）也發聲明表示，蔡總統宣布放寬美豬美牛進口限制，這將為美國農民進入東亞最蓬勃之一的市場提供更多機會，也讓台灣消費者更好取得高品質美國農產品。

歐塔加斯指出，美方期待看到這項措施能及時實施。她並強調，蔡總統在移除美台長年貿易障礙所展現的遠見與領導力，為雙邊進一步經貿合作打開大門。

(中時新聞網)