小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（29日）新聞重點。

【1】陸頻軍演秀肌肉 自誇敵人無處可逃

大陸解放軍自8月以來進入演習高峰期，除東部戰區專門組織的高頻度針對性演訓外，解放軍的各項大型年度例行演習也仍如期展開。大連海事局28日就發布航行警告，指出解放軍將在渤海、渤海海峽黃海北部「執行軍事任務」。

【2】台灣司法史上最具政治性爭議釋憲案，在蔡總統提名多數大法官投贊同票下，宣告黨產條例關鍵性規定合憲，如此結果讓人質疑「先畫靶再射箭」，大法官公正性似無法超脫藍綠，維持應有的超然中立。

【3】聯發科翻紅 向美申請供貨華為

受日前美國緊縮華為禁令影響的IC設計大廠聯發科28日表示，已向美方申請，希望能繼續供貨給華為。聯發科強調「遵循全球貿易相關法令規定的立場，目前已經依照規定向美方申請中。」消息傳出，聯發科股價昨日強拉尾盤，終場上漲了2.87%。

【4】抄獲百億毒品 神祕毒王栽了

屏東地檢署查獲國內緝毒史上最大的第一、二級毒品走私案，向上溯源逮捕台灣神祕毒梟黃大彰到案。黃嫌與滇緬叛軍熟識，遊走台灣與金三角間，掌握兩地毒品買賣，連日前落網的台灣三大毒梟之一的林孝道都由他牽線買毒，猶如電影「門徒」真實版。

【5】今年秋颱恐增多 來勢洶洶

今年前面幾個颱風過門不入，但要注意接下來的秋颱！中央氣象局昨天發布「秋季展望」指出，目前熱帶地區海、氣狀態接近正常，雖然有朝反聖嬰現象發展的趨勢，造成東太平洋氣溫偏低、台灣則偏高，預期太平洋高壓較強，秋天颱風生成恐會較平均值略多，且生成位置會比較靠近台灣，預警的時間會更短，預估9月至10月就會有1至2個颱風侵台，由於過去秋颱幾都重創台灣，不可不慎。

(中時新聞網)