第9號颱風昨(28)日生成，被形容為很強很大的梅莎，有可能超越巴威、黃蜂的風速紀錄，挑戰成為今年最強颱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，模式預測，它直接侵台機率很低，但白明晚起迎風面水氣漸增，北台灣將受外圍環流影響，明晚起北台灣將連雨3天。

氣象局說，下周一(31日)下半天至下周二上半天是梅莎最接近台灣的時候，此時也正通過琉球群島北上進入到東海的海域。梅莎29日2時的中心位置在北緯16.4度，東經129.4度，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑100公里。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，中央氣象局及歐洲模擬模式顯示，梅莎大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向北北東往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。由於其經過海溫高、風切小的環境，且為時較長；模式模擬將快速增強，中心平均風速43米/秒，有機會超越巴威、黃蜂的紀錄，成為今年最強颱風。

吳德榮指出，今日至明日白天風向轉變為弱東北風，但大氣仍不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分平地受到影響。各地晴朗炎熱，高溫略升；今日各地氣溫：北部25至36度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至36度。明晚起迎風面水氣增多，北海岸、東北角開始有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮預估，下周一、二北台灣受颱風外圍環流影響，雲量多有陣雨，高溫略降；中南部影響小，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨。下周三轉西南風，迎風面的中南部，清晨、午後有局部陣雨或雷雨的機率，背風面則是氣溫回升，晴朗炎然的天氣。下周四、五(3、4日)轉東北風，迎風面有局部雨，氣溫略降；中南部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

(中時新聞網)