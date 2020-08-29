高雄市議員黃紹庭貼出民進黨人物美豬自打臉語錄。

高雄市議員黃紹庭貼出民進黨人物美豬自打臉語錄。

高雄市議員黃紹庭貼出民進黨人物美豬自打臉語錄。

高雄市議員黃紹庭貼出民進黨人物美豬自打臉語錄。

蔡英文總統28日下午召開記者會宣布有條件開放美國牛、豬進口，雖強調是經過謹慎評估且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引起不少議論。對此，高雄市議員黃紹庭在臉書上拿出民進黨多位大咖曾說過的話，痛批民進黨雙重標準。

黃紹庭指出，過去國民黨做不到的事情，蔡英文全部做到了：國民黨當初為了開放美國牛肉，做「三管五卡」管源頭、管邊境、管市場及「核、標、開、驗、查」5道關卡；現在民進黨為了開放美豬做了甚麼？

過去國民黨開放美國牛肉時做到「牛豬分離，排除內臟」；如今民進黨開放美豬做了那些管制呢？

當時國民黨開放美國牛肉時，民進黨的陳亭妃、潘孟安主張「瘦肉精，只有零檢出」；現在的民進黨還記得這些嗎？

而當國民黨開放美國牛肉時，沒有黑箱作業，立法院進行審查，綠委也因此霸占主席台5天；而這次民進黨竟然直接繞過立法院，用行政命令的方式？

當年國民黨開放美國牛肉時，隨後美國宣布我國免簽證計劃，中斷5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）也於隔年復談；黃紹庭就問民進黨，這次台美FTA真的有保障嗎？

時任立委的陳其邁曾抨擊國民黨政府，「讓瘦肉精進口就是總統下台的時候」，請問高雄市長陳其邁，現在美豬要進口了，蔡英文要下台了嗎？

民進黨雙重標準的事情罄竹難書，黃紹庭痛批，民進黨「卑躬屈膝」的醜態真是難看，更問，這次是瘦肉精美豬進口，「下次是甚麼？」

(中時新聞網)