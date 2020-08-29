美國白宮對於體育聯盟罷賽一事漠不關心，副總統的幕僚長蕭特(Marc Short)更在媒體CNN上定調「如果他們要罷賽，我們也不在乎。」前黑人總統歐巴馬(Barack Obama)本周跟NBA球員工會代表談過，他反而建議球員復賽。

非裔男子布雷克(Jacob Blake)槍擊案爆發當天(台灣時間25日)，NBA球員已經義憤填膺，湖人詹姆斯(LeBron James)一邊推文痛批警察暴力，一邊在球場發威痛宰拓荒者。隔天大家氣得不想打了，聯盟緊急宣布停賽。歐巴馬第一時間表示支持：「我讚許這些為信念挺身而出的球員與教練，NBA與WNBA(女籃)為社會樹立了楷模。」

停賽當晚，包括詹姆斯、保羅(Chris Paul)在內的幾位球員領袖透過電話尋求歐巴馬的建議。歐巴馬建議大家繼續比賽，利用這個機會進一步擴大黑人民權的聲量，迫使執政者採取行動。換言之，歐巴馬支持大家陳抗和罷賽，但他認為發聲的管道很多，繼續比賽也不失為一個方法。

既然美國總統川普(Donald Trump)批評NBA已經是一個政治團體而不是體育聯盟，那NBA球員又何必客氣，乾脆把整套黑人民權搬到球場上大肆宣揚，好好刺激一下那些裝睡不醒的當政者。歐巴馬是很多NBA球員的偶像，球員商討之後，最終願意復賽。

(中時新聞網)