日本首相安倍晉三因健康因素請辭，但其實日本有5人在首相任期病倒而黯然下台。(製圖/中時新聞網)

日本首相因健康問題辭職，安倍晉三並非首例，日本實施憲法以來，包括他第一次就任首相，有5人在任期病倒而黯然下台，其中一人還在選舉期間過世。有人因病情嚴重，最後失去意識而死去，有人則辭任後恢復健康，再度活躍政壇，但像安倍2次都因病無法擔任首相，堪稱罕見。

日本《時事通信社》報導，石橋湛山是因病請辭首相的第一人，1956年他甫上任一個月，即因肺炎病倒而下台，後由外相岸信介代理首相，因主治醫師要他長期休養，他遂決定內閣總辭，結束2個月的短命政權。不過，他後來身體恢復健康，又復出訪問中國、蘇聯，致力於與共產國家交流。

1960年7月就任的池田勇人，以「所得倍增」為訴求，促進日本高經濟成長。1964年他雖三度蟬連自民黨黨魁，卻在同年9月罹患喉頭癌而住院，隔年10月他雖出席東京奧運開幕式，卻在閉幕式翌日表達退任之意。

大平正芳則是任內去世的日相首相。1978年12月就任後，歷經40日抗爭等黨內各派的激化對立，1980年5月，因在野黨提出內閣不信任案，自民黨內非主流派欠席投票表決而解散國會，在此戰後首次參眾兩院同日選舉期間，因心肌梗塞而住院去世。官房長官伊東正義以代理首相身份領導內閣，自民黨因「悼念選舉」而大勝。

1998年7月，橋本政權參院選舉敗北而登板的小渕恵三，為穩定政權，他與自由黨、公明黨成立聯合政府。2004年4月，小渕與自由黨黨魁小澤一郎會談決裂，小澤決定自由黨離開聯合政府，翌日凌晨便因腦中風緊急送醫，接任代理首相的官房長官青木幹雄決定內閣總辭，繼任首相人選由青木幹雄和自民黨韓事長森喜朗協商，決定由森喜朗出任，因此被指摘為密室協商。

第一次就任首相的安倍晉三，雖在2007年7月的參院選舉中大敗，他仍繼續投入工作，最後因為宿疾潰瘍性大腸炎持續惡化，於同年9月的臨時國會發表施政報告後2天，突然表明辭意，要交出政權而遭外界抨擊。

(中時新聞網)