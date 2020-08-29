從明年1月1月起，美豬美牛將大舉攻台！總統蔡英文28日親上火線，宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。儘管蔡英文以「時空環境改變」解釋過去在野時反對進口的立場，但看在前藍委顏寬恒眼裡根本就是幹話，他更在社群媒體分享20張過去民進黨政府官員當初如何反對進口瘦肉精豬肉的「錦言佳句」，感嘆凡走過必留下痕跡。

回想民進黨14年前在野時，從黨中央、立委到議員都表示「萊克多巴胺豬肉傷害國人健康」，還遊行抗議高喊「反毒牛、反出賣、反欺騙」，沒想到等到民進黨上台執政後，卻反過頭進口美豬牛，在在都讓外界有昨是今非之感。

對於外界的質疑，蔡英文昨親自召開記者會表示，2012年國際標準還未出來，態度確實有所保留，但「時空環境的改變，使得過去所沒有成就的條件，如今正逐步實現」。今天的決定，是能有效促進台美關係的決定。對於豬農衝擊，政府已備妥100億基金因應；這次開放沒牽涉立法院，用行政就可解決。

不過，這樣的表態聽在顏寬恒的耳裡，似乎不這樣認為。顏昨日在臉書分享20張過去民進黨政治人物是如何反對進口美豬的幹話，更感嘆「今晚我想來點..太晚了，不要好了。」還hashtag「凡說過必留下痕跡，很多痕跡」。裡面高雄市長陳其邁說過的「讓瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統（前總統馬英九）下台的時候。」對比現在更顯諷刺。

圖片摘自顏寬恒臉書。

另外還有蔡英文、副總統賴清德、交通部長林佳龍、民進黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦，台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌和綠委劉建國等說過的金句都全數上榜。

圖片摘自顏寬恒臉書。

(中時新聞網)