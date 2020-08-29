港星毛舜筠與導演區丁平結婚，結婚至今26年育有兩個女兒，一家四口生活美滿讓外界稱羨不已，如今即將60歲生日的她，曬出和老公出遊的甜蜜合照，凍齡模樣不見歲月在臉上留下痕跡。

毛舜筠昨日曬出與家人搭遊艇出海遊玩的合照，其中一張只見她輕倚在老公身邊，對著鏡頭擺出甜美微笑，恩愛的夫妻生活讓外界稱羨，而她身穿黑色上衣與短褲，露出一雙修長雪白美腿，更凸顯出其姣好的身材，雖然2個月後即將邁入60大壽，但幾乎不見歲月在臉上留下任何痕跡，可謂是演藝圈的「凍齡魔女」，讓眾多粉絲紛紛留言：「跪求保養秘笈」。

毛舜筠從影逾40年，其中與張國榮的一段情最受外界關注，也是他唯一承認過的女友，不過兩人交往數個月後，張國榮竟向她求婚，此舉動不僅嚇壞她，也開始對張國榮避不見面，兩人一直到拍攝《家有喜事》才又重拾友誼，雖然兩人無緣結為夫妻，卻成了無話不談的摯友，不過張國榮曾說：「如果能娶毛毛為妻，可能我的一生都會改變」，似乎仍對此段感情存有遺憾。

而毛舜筠在這段婚姻前，其實有過兩段婚姻，21歲的她先是嫁給商人文舒揚，為了維繫這段婚姻還退出演藝圈，不過僅維持兩年多就結束，之後嫁給編導蔣家駿無奈因為性格不合，再度已離婚場。

(中時新聞網)