今年的第9號颱風「梅莎」在昨天（28日）正式生成，目前正在快速增強中。氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄發文表示，梅莎可能會成為今年最強颱風，雖然不會直撲台灣而來，但從明天（30日）晚間開始，外圍環流就會影響北台灣，北部與東北部開始會有局部短暫陣雨的情形，需多加留意。

吳德榮指出，中央氣象局29日2時「路徑潛勢預測圖」與28日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式模擬顯示，「梅莎」大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向北北東往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。

由於「梅莎」經過海溫高、風切小的環境，且為時較長，吳德榮表示，模式模擬「梅莎」將會快速增強，更有機會超越「巴威」、「黃蜂」的紀錄（中心平均風速43米／秒），成為今年最強颱的機率。

吳德榮提到，「梅莎」颱風雖不致於會直接侵襲台灣，但明晚起迎風面水氣漸增，北海岸、東北角開始有有局部短暫陣雨的機率。下周一、二（31、1日）北台灣受其外圍環流影響，雲量多有陣雨；台灣附近各海面風浪增大，沿海及海面活動要特別注意。

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(中時新聞網)