狄鶯與孫鵬所生獨子孫安佐2年前在美國因涉及恐攻被捕，坐牢238天才如願回到台灣，孫安佐返回家鄉後搖身變成知名Youtuber，常分享喜歡的動漫，最近他受邀為線上漫博會站台，有別於許多人想到經典動畫《灌籃高手》都想扮主角櫻木花道，孫安佐卻選後衛「宮城良田」一角，問他理由，他表示宮城最容易被忽略，但也是球場上控制節奏的重要角色，似乎也暗示他不喜歡爭當主角的性格。

孫安佐2018年在美國因捲入恐攻罪被捕，狄鶯、孫鵬火速飛到美國救子，不僅在當地暫居打算長期抗戰，還砸下千萬請來王牌律師替兒子辯護，同年11月法院宣判孫安佐以羈押折抵刑期，刑滿可獲釋，但須立刻強制出境，且終身不能入境美國。

孫安佐回台灣後當起Youtuber網紅，經營手搖飲事業，也回學校念書，今年還考上醒吾科大，正當一家人以為生活回歸安定時，孫安佐又爆出因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可製造槍枝未遂罪，經檢察官調查2年後確定起訴。26日孫安佐在Youtube上回應此事，開場直說：「我覺得這件事是滿衰的啦，我有個不好的習慣，就是喜歡講幹話」，也還原經過並認錯說：「沒想到他（同學）還是認為是真的…但沒有關係，我承認我並不該開這種玩笑。」

據《鏡周刊》報導，孫安佐最近現身動漫展活動，他沒選擇扮《灌籃高手》的人氣主角櫻木花道或流川楓，反而選當宮城良田，直言很欣賞宮城良田努力變強的過程，與隊友努力聯手打拚，發揮團隊精神爭取榮譽，是讓他更喜歡宮城良田的主因。

(中時新聞網)