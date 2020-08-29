歷經3天罷賽風波，NBA總裁席爾佛與球員工會執行總裁米雪兒羅伯茲29日發表共同官方聲明，強調聯盟已跟球員達成3點社會共識，更同意30日重新開打，率先登場的就是公鹿與魔術的G5，也就是原定27日遭到公鹿無預警罷賽的戰役。
在NBA官方聲明表示，聯盟與球員同意立即建立一個由球員、教練與管理人員代表組成的社會正義聯盟，此聯盟將關注美國境內所有社會正義議題；其次是各隊將把主場球館變成今年美國總統大選普選場地，努力探索場館作為選舉運用。
至於聯盟與球員之間達成的第3點共識是，聯盟將跟球員、商業電視台等合作夥伴一起協力，在每場季後賽創建且囊括廣告位置，這些廣告位置將致力促進美國公民更願意參加國家與地方選舉，且提高民眾對於選民預計產生的相關意識。
NBA官方也在29日宣布接下來兩天賽程，30日凌晨3點30分進行魔術與公鹿G5、上午6點30分進行火箭與雷霆G5、上午9點進行湖人與拓荒者G5；31日凌晨1點塞爾提克與暴龍G1、凌晨3點30分快艇與獨行俠G6、上午8點30分爵士與金塊G6。
(中時 )
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