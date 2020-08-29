蔡英文總統28日下午召開記者會宣布有條件開放美國牛、豬進口，雖強調是經過謹慎評估且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引起不少議論。就有網友發現，他在各大時事討論的知名YouTube上留言討論美豬相關議題時，留言竟然都被刪除了，直呼「言論自由呢？」

YouTube聊美豬被刪 網驚遭言論審查 答案揭曉：講韓國瑜時也會。

網友發文表示，他在多位知名YouTuber的影片下方進行留言，要討論美豬相關議題，但是卻發現他的留言卻在發布後不到一分鐘就被刪除，懷疑難道YouTube上也有言論審查嗎？直呼原來台灣也有文字獄！

文章發出後引來多位網友回應，他們表示自己也測試過，真的會被刪文！紛紛痛批「民進黨太扯了吧」、「難道YT真的是綠的？」「綠共名不虛傳」、「提前體驗被獨裁統治的感覺，謝謝817」、「你各位未來說話小心點，老大哥都在看」。

不過，有網友提出問題關鍵，表示這是YouTube內部系統的關鍵字過濾，只要是「國家名」加上「豬」這種帶有歧視、謾罵的字眼都會被自動刪除，就像過去韓國瑜還是言論焦點時，網友常蔑稱的「韓狗魚」也會被自動刪除。

(中時新聞網)