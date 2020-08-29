個性很急、什麼事都很緊張、說話很快、很愛生氣，張小姐就是這樣的個性，經常發怒，不只對待自己的枕邊人如此，從事服務業的他，還經常與客戶起衝突，這樣的個性讓他不但職場失利，家庭也失和了，甚至因此一直無法受孕。在經過一次全身健康檢查後發現，原來他是得了甲狀腺亢進，加上有一顆0.9公分的結節，就是因為甲狀腺荷爾蒙失衡，才讓她變成這樣的個性，進而嚴重影響生活。

甲狀腺亢進恐情緒失調、不易受孕

甲狀腺亢進是一種甲狀腺荷爾蒙分泌失衡所導致的疾病，讓全身的代謝加快，可能造成心悸、情緒不穩、失眠、脾氣暴躁、腹瀉、易疲倦，甚至月事不規則、較不易受孕等，對身體及生活都影響甚大。

評估甲狀腺「功能」是否失衡，一般可用抽血檢測-甲狀腺促素(TSH)和游離甲狀腺素(Free T4)來瞭解。洪育忠醫師表示，TSH為反向指標，TSH的標準值在0.5~5.0 mU/L，若數值過低則代表有甲狀腺亢進情形，過高則表示有甲狀腺低下的可能。

甲狀腺數值非紅字也可能是陷阱?!

但別以為檢測非紅字就輕忽。臨床上仍發現許多民眾TSH值落在正常值5之內，但有異常疲倦、失眠、憂鬱、無力等狀況，卻找不出原因，洪育忠醫師呼籲，此時應注意是否有可能因身體慢性發炎，而導致甲狀腺分泌功能有失調的趨勢。

若以較前瞻的功能醫學觀點來解析，TSH大於3都需特別留意，代表可能有早期甲狀腺功能不足或身體發炎。而根據統計107-108年共27,259筆資料中，就有近2成人有TSH大於3的狀況，值得民眾留意身體是否有慢性發炎，需提前進行生活型態的調整。

除了甲狀腺功能健康之外，女性十大癌症中已竄升第4名的甲狀腺癌也應重視，據統計，近兩年有做甲狀腺超音波的27,849人中，就有近44%的人都有結節，因此欲提早篩檢甲狀腺癌，則需透由甲狀腺超音波檢測，從結構面的檢查瞭解是否可能有結節、腫大、腫瘤等情況。

洪育忠醫師強調：「若甲狀腺結節大於一公分以上者，都是甲狀腺癌的高風險族群，建議務必進一步追蹤，或穿刺檢查，才能判定是否有癌化風險。」若已確定罹癌，也無需擔心，因甲狀腺癌治癒率極高且癒後良好，但洪育忠醫師也再次提醒，即使罹有甲狀腺癌並已將結節切除，仍有殘留組織變異或復發的可能，因此仍需定期複檢甲狀腺超音波，萬萬不可少。

留意含碘食物的攝取 甲狀腺問題不來亂

生活中應減少過度暴露在輻射下的機會，16歲以下盡量避免不必要的X光檢查。甲狀腺功能正常者，也建議於日常飲食中適量攝取碘，可購買市售含碘的鹽製作料理，或每周適量攝取海帶、紫菜、髮菜、蛤蜊、干貝等碘含量較高的食物，並補充各色蔬果增進自體免疫力，均可降低甲狀腺疾病之風險。

但若已有自體免疫甲狀腺炎引起功能異常者，反而應避免含碘食物、刺激性食物，特別是咖啡因濃度高的濃茶、咖啡等，以避免手抖、心悸的症狀惡化。且應避免抽煙、喝酒，養成規律運動的習慣，並適當紓緩壓力，可練習正念呼吸法，來平衡情緒起伏。

延伸閱讀：

(中時新聞網)