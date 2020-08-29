大聯盟僅有7.8%非裔球員，但這次的布雷克槍擊案風暴足以讓白人球員與教練都沒心情打球了，波及聯盟本周的賽程。大聯盟近半個世紀以來都不敢漠視黑白平等，每年固定紀念偉大的42號黑人球員傑基羅賓森(Jackie Robinson)，但他們還可以做得更多，就是幫助球員發聲。

洋基球星史坦頓(Giancarlo Stanton)說：「大家把我們當成機器人，但現在不是閉嘴乖乖揮棒的時候，現在是正視我們的現實並幫助做出改變。」史坦頓呼籲大家都去搜尋那些非裔遭槍擊的影片，「你們要親眼看過影片的每一秒，設想你自己是受害人，提醒自己這種事就發生在你的日常生活。」

史坦頓身上有非洲黑人、波多黎各、愛爾蘭的血統，這些種族的衝突令他格外難過，「這何時才能停止呢？請大家明白，不管你們是什麼膚色都有能力幫忙，這不是政治，這是現實。」為伸張黑人民權，有上百位現役與退役黑人球員組成「球員同盟」(The Players Alliance)，這次他們捐出兩日薪水幫助平權。

球員同盟聲明表示：「膚色就是我們每天穿著的球衣，我們無法改變。但我們可以改變黑人族群遭到的不平等與痛苦，我們鼓勵大家支持響應我們。」球員同盟的主席是退役球星葛蘭德生(Curtis Granderson)，副主席是沙巴西亞(CC Sabathia)。

(中時新聞網)