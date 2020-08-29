大陸雲南一處都更建案完成，一名鄧姓女子等了10年，終於可以搬進29樓新家， 但讓她傻眼的是，她的新房不僅沒有電梯可以直達，還得穿過6道防火門才能回到家，讓她氣呼呼的說：「這怎麼住人」。

綜合陸媒報導，位於雲南昆明馬街摩爾城的「奇葩回遷房」引起爭議，盼了10年的鄧女，抽籤時抽到一戶29樓房子，沒想到建商帶他們看房時，發現電梯竟然沒有直達29樓，得搭到30樓下半層或28樓上半層，然後再走到29樓。

女屋主要像走迷宮穿過6道防火門才能到家。（圖／翻攝微博封面新聞）

更扯的是，走出30樓電梯後，還得通過6道防火門才能到家，鄧女氣的說：「這是安全出口，通過第１、２道門後，有個消防電梯，打開防火門，又有２道門，這就是我們抽到的房子2902。」

不止是鄧女，抽中14樓的朱姓女子也有同樣遭遇，要搭電梯到15樓下半層或13樓上半層，才能回到新家。朱女表示，新房的排風管很低，搬遷家具時都無法通過，而且他們家裡有不到3歲的小孩與70歲以上的老人，每天回家要開這麼多道門，擔心他們找不到回家的路。

經過協商，建商最終決定替鄧女等6名住戶重新換房，鄧女雖然氣消了，但還是得看到新房蓋的怎樣才安心。

(中時新聞網)