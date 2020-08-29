好市多變成月老廟！網友分享，辦會員卡狂被推銷，還扯到有卡會脫單，讓他覺得推銷人員實在很會掰，沒想到事隔半年，他竟然真的交到女友，而且首次約會場所就是在好市多，引發網友熱議，不少人直呼，被店員身分擔誤的月老無誤，但好市多是真的很好約！

網友在Dcard上分享，逛街剛好看見好市多的攤位，本來就打算要辦會員，因此想說可趁今天順便辦一張，沒想到一走近攤位，店員立刻熱情向他介紹各種辦卡的優點，其中還提到「可以帶女友一起逛！」讓單身的原PO聽到，都有點不想辦了。

該名網友也向店員解釋，自己並沒有女友，然而店員聽完竟說：「噢！沒關係，有個學弟辦了會員卡就交到女朋友了。」原PO指出，當下聽到，真的覺得這個店員很會掰故事，實在是很瞎，但仍舊辦了一張會員卡。

原PO接著說，但神奇的是，半年過去之後，他還真的就交到女友了，而且第一次約他的地點就是去好市多買東西，因為身邊朋友之中，只有他有好市多的會員卡，因此常在追他的過程中，假借採買之名，行約會之實。

貼文引發網友討論，「被店員身分耽誤的月老」、「之前交男朋友的第一個條件是要有costco卡欸」、「真心不騙，跟閃光第一次見面後找不到地方逛就是逛好事（市）多！」、「立馬去辦一張！！我要指定那位店員」、「Costco真的是月老廟」。

但也有網友表示，「我有costco卡怎麼只是工具人」、「我都辦兩年了還不是單身」、「我拿盤子黑卡還是交不到呢」、「咳...辦了3年多了...一個屁都沒有..只有朋友叫我幫忙買東西才是真的」。

(中時新聞網)