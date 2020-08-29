中共中央機關報《人民日報》海外版29日報導，香港開學季將近，香港中文大學學生會炮製的〈致新生的家書〉卻「包藏禍心、惡意滿滿」。同時引述新華社評論指出，不容美化暴力言論再度荼毒香港學子。強調「修例風波」中，香港中文大學付出了十分慘痛的代價。學校淪為「戰場」和「兵工廠」。修復校園需花費超過5000萬港元。

新華社認為，令人遺憾的是，這份〈家書〉非但沒有反思暴力釀成的惡果，反而將其美化為「反抗精神」，更聲稱要以「反抗的精神」傳承中大的人文精神。

新華社表示，學界一般認為，人文精神指的是以人為本，尊重人的尊嚴、價值、權利和自由。以此為衡量標準，暴力不僅無法延續人文精神，更是對人文精神的粗暴踐踏。尊重人文精神絕不是個別人以一己私欲損害公眾利益的藉口，鼓勵學術自由絕不是鼓吹分裂、禍亂香港的自由。

新華社批評，事實上，香港中文大學學生會的「家書」只是香港教育亂象的冰山一角。多年來，香港教育系統可謂百弊叢生。從煽動仇視大陸的「毒教材」，到詛咒香港員警「死全家」的「毒老師」，再到散播歪曲歷史、反中亂港言論的「毒考題」……這些事實都表明，香港應當下大力氣解決教育問題。

新華社指出，在「修例風波」中，一些心智尚未成熟的學生已被誘騙利用。僅以截至今年6月30日的資料看，香港涉「修例風波」被拘捕者已超過9000人，其中40.4％為學生。因此，廣大學生應吸取教訓、明辨是非，避免本該美好的前途毀於一旦。

新華社稱，目前，特區政府教育局已出台多項有針對性的措施。社會各界認為，上述措施有助推動教育領域的撥亂反正。

新華社強調，今後，香港要加強對青少年的《基本法》教育、國情教育等，對散播「港獨」、鼓吹「黑暴」的言論「零容忍」。關心香港下一代的社會各界也應當積極參與到呵護年輕人健康成長的事業中，共同斬斷伸向教育、伸向學生的「黑手」。

(中時 )