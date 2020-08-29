政府擬宣布鬆綁美豬、美牛的進口措施。對此，彰化縣長王惠美表示，為保障彰化縣內豬農生計及維護未來主人翁及社區長輩身體的健康，學校營養午餐及關懷據點及巷弄據點社區共餐將嚴格禁止含有瘦肉精的美牛和美豬。

根據食藥署現行規定，我國目前全面禁止含瘦肉精美豬的進口，美牛則僅允許10ppb以下含量的肌肉進口。現在政府明確表態開放含萊克多巴胺美豬與30月齡以上美牛進口，引發外界議論。對此，蔡英文28日在記者會中表示，政府做出了決定，這是基於戰略和經濟考量決定，也是促進台美關係最後的契機。並指出，對於未來美國牛豬肉的進口，政府會做好安全把關和檢疫。

王惠美也在臉書發文表示，中央政府公布明年1月1日開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，不僅眾多國人憂心是否影響食安健康，惠美更擔憂衝擊到養豬大縣的彰化豬農！她自上任以來持續推動「健康豬」、提供學童有機營養午餐及重視社區長輩飲食健康，所以開放美國豬肉進口，值得商榷。

王惠美強調，為了保障縣內豬農生計及維護未來主人翁及社區長輩身體的健康，她將嚴格禁止含有瘦肉精的美國牛丶豬肉使用於學校營養午餐及關懷據點及巷弄據點社區共餐中，為彰化縣民的安全把關，請大家放心！

(中時新聞網)