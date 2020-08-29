日本首相安倍晉三昨（28日）因大腸炎舊疾復發請辭，為日本政壇拋出震撼彈。財信傳媒董事長謝金河表示，安倍終於卸下首相職務，東京股市盤中一度重挫614點，日本人正在思考沒有安倍的下一個未來。儘管安倍2802天任期改寫日本在位最久首相紀錄，但他最感遺憾的是無緣主持東京奧運會。

謝金河在臉書發文指出，安倍在2012年底上任，再加上先前接替小泉純一郎之後的一年任期，安倍首相在位一共達2802天，超越了他的外叔公佐藤榮作的2798天，成為在位最久的日本首相，這個紀錄以後恐怕很難破，而這也應驗了物極必反的理論。

他認為，安倍在2012年底上任，再加上先前接替小泉純一郎之後的一年任期，安倍首相在位一共達2802天，超越了他的外叔公佐藤榮作的2798天，成為在位最久的日本首相，這個紀錄以後恐怕很難破，而這也應驗了物極必反的理論。

日本在泡沫經濟戳破前，在中曾根康弘以前，內閣相對穩定，但是到了宇野宗佑之後，首相異動頻繁，平均任期不到一年，其間只有小泉一任5年是例外。這次安倍改寫紀錄，應是日本21世紀的大事。

「最令安倍感到遺憾的可能是他無緣主持東京奧運會。」謝金河說，安倍的外公岸信介爭取到1964年的東京奧運，但1960年艾森豪訪台再訪日，並且與日本簽署日美安保條約，那時日本共產黨發起安保鬥爭，東京國會外聚集十幾萬人抗爭，後來岸信介下台，這個日美安保條約也改變台灣與日本的命運。

謝金河指出，二戰以後，中國、南北韓、南北越，共產黨勢力蔓延全亞洲，日本共產黨在1949年拿到39席眾議員席次。本來日本是二戰的戰敗國，眼看共產勢力席捲，美國改變策略回頭加持台、日，也創造了從1960到1990年的日本經濟奇蹟。

「安倍下台後，日本首相大位勢必引來激烈競爭，誰能出線？又是日本重新定位的一次重要時刻！」

(中時新聞網)