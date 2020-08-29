蔡政府昨宣布將開放瘦肉精美豬、牛肉輸台，引起各界質疑、砲轟。對此，有評論認為，開放美豬、美牛進口始終是台灣社會的重大爭議性問題，開放與否已經不是一個經貿問題或技術問題，而是政治問題。然而，蔡政府此時突然宣布開放，其實還有三大更深層次的原因和背景。

蔡英文總統昨率領府院高層召開記者會，宣布開放美豬及美牛相關事宜。蔡表示，這是一個基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定；經過這幾年的謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。然而，蔡曾於2009年發動遊行，抨擊有意開放瘦肉精美牛的馬政府「假喊話、真護牛」；行政院長蘇貞昌也曾轟馬不顧國民健康，違背政府應有作為。如今，民進黨態度逆轉，不少綠委也錯愕。

蔡總統昨強調，這個決定時機跟美國大選沒有關係，而是因疫情告一段落，全球的經貿供應鏈正快速重組當中，台灣必須掌握機遇，扮演關鍵的角色。據《中評社》報導，上述說法雖然不無道理，至少符合蔡政府的政治邏輯，表面理由成立，但其實還有更深層次的原因和背景。

該評論首先認為，在美台關係升溫升級、台灣在政治經濟安全上進一步有求於美國的背景下，蔡政府無意也無力抵抗美國要求開放美豬美牛進口的壓力。此外，民進黨再次完全執政，有能力推動被評估為有需要的各種政策。最後一點，該評論認為，蔡政府不擔心國民黨反對，因國民黨軟弱且能力有限，無法阻擋；二是因為國民黨也親美，不敢強力阻擋。

(中時新聞網)