印度自從8月7日以來，新冠肺炎單日確診人數一直都是全球之冠，如今已累積339萬名確診案例，眼看疫情持續，但印度下週即將舉辦一場大型入學考試，約有200萬名考生將會參加，不過有不少學生都擔心應考會增加染疫風險，因此有5000名學生決定在家進行線上的絕食抗議。

綜合外媒報導，印度下週將會有200萬名參加醫學和工程學校的入學考試，不過全印學生協會（All India Students' Association）表示，學生們擔心長途跋涉趕考，會引發感染風險，因此鼓勵學生戴上黑色的袖章，參加線上抗議活動，甚至有5000名學生集體絕食抗議，要求政府將考試延期至疫情趨緩之際。

國會議員甘地（Rahul Gandhi）也提到，除了疫情問題，交通因素也成一大問題，他擔心近日洪水影響，阿薩姆邦和比哈爾邦的運輸能力會無法負荷，因此呼籲政府聽取相關人士意見，並尋找解決方案。

事實上，這場考試已經因為疫情影響延期2次，印度高等法院也在24日駁回三度延期的要求，而下週的考試將會設置更多的考場讓學生能夠維持社交距離。

教育部長波赫里亞爾（Ramesh Pokhriyal）近日受訪時也指出，當局非常重視考生的安全，會採取充分的預防措施，「我們必須確保學生不會白白浪費一年去準備考試，因此這次的考試必須舉辦。」

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(中時新聞網)