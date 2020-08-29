平鎮警方舉辦治安座談會結合健走活動，民眾參與踴躍。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

平鎮警方舉辦治安座談會結合健走活動，民眾參與踴躍。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮警分局為使民眾更了解轄內治安狀況，讓民眾反應地方治安事故，在29日上午結合平鎮運動中心共同舉辦大型治安座談會，藉由青春活力的健走活動，宣導反兒少性剝削、反毒品及交通安全等政令，除了能達到犯罪預防宣導的成效外，也能帶動市民運動風氣，一起打造「健康城市」與「安全社區」。

平鎮警分局分局長李建民表示，以往的社區治安座談會，因為場合過於嚴肅及沉悶，導致民眾參予意願不高，為了提高民眾參予意願，此次座談會特別結合平鎮運動中心，共同舉辦千人健走活動，並由皮拉提斯專業教師古芷聿與與會貴賓上台熱舞暖身，大小朋友都放下身段一同扭腰擺臀，活動熱鬧非凡。

活動會場也設有平鎮警分局的「治安放心」、「交通順心」及「服務貼心」三大宣導攤位，並透過互動式的小遊戲及智慧型意見反饋系統，與市民朋友直接面對面的溝通，更透過臉書粉絲團直播方式擴大犯罪預防宣導，讓無法參與的民眾也能在第一時間接收到正確的犯罪預防觀念。

除此之外，平鎮警分局也特別提供茶葉蛋及活力能量飲料讓參與健走的民眾補充體力，更提供「指紋捺印」建檔服務，如果家中有失智老人或是身心障礙人士，都能透過此系統建置完整檔案，迅速比對身分，協助安全返家，一系列的活動，深獲市民朋友一致好評。

分局長李建民另表示，目前維護地區治安首要重點工作，舉凡反詐騙、反毒品、反兒少性剝削、預防各類刑事犯罪及嚴懲惡性交通違規重點取締項目等，警方均責無旁貸。希望藉由座談會的召開，能夠持續灌輸民眾及家長更正確的安全觀念，也期望透過座談能夠直接了解民眾所需，進而達成犯罪預防的成效。

(中時 )