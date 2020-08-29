從上季大陸CBA結束後，就已傳出可能離開效力4年浙江廣廈的台灣好手劉錚，目前已經確定跳槽上海了嗎？因為《東方體育日報》在微博上爆料，劉錚將跟從新疆跳槽上海的可蘭白克一起跟球隊報到，等同宣告劉錚加盟上海已成定局。

「據知情人士透露，上海男籃已經與北控達成交易，球隊送出李根換取高尚和宗贊，與此同時，大鯊魚將買斷高尚的合同，」大陸媒體《東方體育日報》在微博上面爆料，「此外，兩名新援劉錚和可蘭白克，將於近日陸續跟球隊會合。」

身為中華隊常客的劉錚，2016年前往CBA跟「野獸」林志傑一起效力浙江廣廈，一待就是4個球季，上季他在廣廈場均12.3分、4.7籃板、3.1助攻與2.7抄截，逐漸站穩廣廈先發地位，沒想到上季結束後就傳出，上海將用高薪把他挖走。

如果劉錚真的從廣廈跳槽上海，根據目前CBA規定每隊只能擁有1名台灣球員，去年被上海選上的旅美小將吳永盛，新球季很有可能會被上海租借給其他球隊，不過CBA至今還沒宣布這項台將限制是否改變，吳永盛的去留還需等待官宣。

(中時 )