美國總統川普27日正式接受共和黨提名並發表演說，在壓軸節目中火力全開砲轟對手拜登，替本周共和黨全國代表大會畫下句點。不過，正值美國仍壟罩在新冠疫情威脅之下，共和黨大會工作人員傳出4人確診，讓外界擔憂川普恐重演之前6月在杜爾沙的造勢大會後8人確診的場景。

據《國會山莊》（The Hill）報導，在北卡羅來納州夏洛特市衛生單位28日表示，當地舉行的共和黨全國代表大會（RNC）上，已有2名參與人士及2名工作人員確診，目前全數皆已接受隔離，衛生單位也通知可能接觸過的人提高警覺。

夏洛特市衛生單位說，即使共和黨全國代表大會已縮減參與規模，當時僅有上百人參加，但參與者仍未留意要保持社交間距，當時也僅有少數人戴上口罩。不過共和黨也表示，大會確實有先採取預防措施，如所有參與者皆須通過病毒檢測、每日測量體溫，並強調戴口罩與保持社交間距等措施仍有實施。

而美聯社報導也指出，在川普在白宮發表提名演說時，現場聽眾幾乎是「肩並肩」距離，且鮮少人戴上口罩，當時在上千人的聚會中，白宮並未規定需保持防疫措施，彷彿忘了美國仍在疫情威脅下。

川普造勢場合傳出確診並非首例。在6月在杜爾沙的川普造勢大會中，共傳出8人確診，其中包括6名工作人員與2名特勤局人員。此外，參與大會的民眾大多都未戴上口罩，且需在事前簽署切結書，保證如果在造勢活動上染疫將不會提出告訴。

(中時新聞網)