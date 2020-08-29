台北市旅宿業深受疫情影響，就連台北市長柯文哲也看衰表示，2年內觀光客不會來，聽得業者相當心寒；就算副市長黃珊珊仍勤走基層至夜市拚觀光，但根據市府資料，台北市旅宿業者今年營收與去年相比，皆呈現腰斬。對此，台北市議員李柏毅表示，執政6年來柯文哲沒有提出實質的建設，讓產業轉型具吸引力。

依據觀傳局資料，台北市合法旅館有609家、旅館從業人員有1萬3千多名，在陸客禁止來台、外籍旅客減少，以及國人外出受限影響下，各家旅宿業者今年1至6月與去年同期相較，住用數、住用率與營業收入都不敵疫情，同步腰斬。據了解，營業收入從161.05億腰斬至88.64億，旅館住用率更是腰斬再腰斬，從74%腰斬至26%，今年4月住用率甚至僅連1成不到！

李柏毅指出，台北市的旅行業有1486家，占全台37.46%，而外國人來台灣，92%會住台北；至於台灣1年有1600萬人次出國，現在都跑不出去，因而造成外島每個班機都爆滿，包含澎、金、馬，甚至宜花東都發生報復性消費，但是這些消費卻沒有流向台北。

李柏毅認為，是現階段台北市本身的吸引力已經不夠，也沒有提出更有意思的主題，單點式的活動是否能讓台北更吸引人，證明柯文哲市長的創意能力確實在下降。

李柏毅也說，談到深化觀光相關產業的提升，6年來柯市長也沒有提出實質的建設，讓產業轉型並具有吸引力，「當你的產業已經被市政府放養，更難以形成具有城市特色的產業聚落。」

李柏毅表示，一個大巨蛋，明明就是能夠讓台北變得更有吸引力，卻是到現在還沒有一個結果，當初喊得震天乍響的弊案還有安全問題，到底有沒有提出真正有效的解方，民眾其實還是對柯文哲抱有大大的質疑。

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(中時新聞網)