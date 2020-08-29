凱基證券傳出營業員驟逝憾事，同集團關係企業的凱基銀行企業工會理事長方姚駿呼籲，主管機關金管會、證期局應主動介入調查，釐清公司內部是否有不當業績要求的管理壓力。

凱基證券一名營業員8/19傳出疑似落水意外，由於網路上有同一券商的離職員工貼文悼念，並提到當沖交易虧損、用自己的帳戶交易是否因為業績壓力等，被同業截圖流傳在群組裡，引起議論。

凱基銀行企業工會理事長方姚駿表示，對於關企同仁發生憾事表達遺憾，並希望同仁若在工作過程中遇到疑似不當業績考核等管理，可以聯絡工會或金管會、勞工局等，討論如何尋求溝通協調與解決，儘量尋求外部像是法律上等的資源支持。

方姚駿並説，凱基證券傳出的這一件憾事，高度期盼金管會、證期局可以主動介入了解，協助改善坊間流傳證券業界交易營業員可以遭受的過當工作業績壓力與管理制度。

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(中時新聞網)