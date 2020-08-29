天王郭富城前緋聞女友苟芸慧2年前嫁給「錫礦大王」後人、賽車手男友陸漢洋結婚，脫離「處女黨」成員身分，婚後苟芸慧坦言當媽心切，甚至想生4個。昨(28日)卻傳出她凍卵後沒好好休息，繼續工作、運動，最近在家附近跑步時突然身體不適、呼吸困難，送急診後還好無大礙。

苟芸慧先前與鍾嘉欣、李亞男、王君馨、岑麗香因宗教信仰，被外界封為「處女黨」，隨著成員紛紛結婚，處女黨也進化成人妻黨，2018年苟芸慧在舊愛郭富城閃婚生女後也公開宣布死會，PO出陸漢洋求婚畫面與鑽戒，證實將成為人妻，甜蜜表示：「很幸福，找到一個一生一世陪我看夕陽的人」。

後來苟芸慧與陸漢洋飛到加拿大多倫多拜訪長輩，因知道苟芸慧嚮往古堡婚禮，陸漢洋就偷偷帶了婚紗，到了當地才告訴她要舉行城堡婚禮，令苟芸慧又驚又喜。兩年過去，夫妻倆暫未傳出喜訊，《東網》昨報導，苟芸慧為了當媽打了不少排卵針，也做了凍卵手術，她以為身體已恢復正常，就急忙投入工作，鍛鍊體魄，卻因此發生意外一度昏迷。

報導指出，當天苟芸慧不想打擾老公，先自己出門跑步，期間她覺得頭暈不適，以為只是暫時性的沒多想，後來還冒冷汗，她急忙回家後臉色發白，呼吸困難，還出現差點休克的症狀，最後送到醫院急救，醫生指她血糖太低，還好及時送醫，否則真的有可能送命，對此，經紀人證實苟芸慧上月身體不適，「但現在已經沒事了，謝謝大家關心！」

(中時新聞網)