美豬牛進口標準。（圖為資料照）

總統蔡英文28日宣布，開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，消息一出，各界譁然。對此，國民黨立委許淑華感嘆，「過去的承諾和堅持，民進黨還記得嗎」？此話一出，引來上萬網友淚讚！

許淑華今在臉書發文表示，在農業和食安，是民進黨高舉的兩張正義大旗，過去在野時期，堅持反對含萊克多巴胺的美豬美牛進口來台，更說出「開放含瘦肉精的食品是喪權辱國的行為」、「瘦肉精如果開放政府就下台」等義正嚴詞的言論，如今言猶在耳，國際談判上互利互惠是基本原則，總統蔡英文在記者會上不斷強調，開放含有瘦肉精的美豬美牛入台是與美國談判的敲門磚，讓我們不禁好奇，過去政府採豬、牛分離的政策難道錯了嗎？

許淑華指出，國人對於豬肉食品的依賴極深，根據2018年台灣養豬統計手冊顯示，在各式肉類產品當中，國人消費最大宗是豬肉，國人每人每年吃豬肉36公斤左右，加上國人會食用豬內臟，因此肝病、腎病的高危險族群遠高於國際平均。一旦含瘦肉精美豬進口，不但對於國內養豬產業是一大衝擊，價格偏低的美豬若管控失當，極有可能會流向團膳工廠及肉品加工市場，對於孩童健康影響更是一大隱憂。

許淑華擔憂，況且食安問題也並未隨著執政黨「食安五環」而有所改善，毒蛋、過期原物料流竄全台、開放氟派瑞使用於茶葉，開放狂牛症風險的加拿大牛肉、開放福島核災食品等事件歷歷在目，放寬標準和原則來解決眼前的問題彷彿成了施政萬靈丹，大開後門之下衍生出更多的問題，後果卻是全民買單，因此，執政黨必須再次審慎評估，規劃好相關產地標示及配套措施，別讓過去堅持的驕傲成為未來放縱的自傲。

(中時新聞網)