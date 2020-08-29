紐約洋基傷兵潮持續中。「法官」賈吉（Aaron Judge）先前因腿傷缺席15天，好不容易在本週歸隊，不過只打一場比賽，又因為腿傷復發，再度進入傷兵名單，不僅如此，就連當家三壘手厄謝拉（Gio Urshela）也因為手肘長骨刺，目前被放入每日觀察名單。

賈吉這個月初因小腿一級拉傷被放入十天傷兵名單，經過一陣休養，好不容易在本週的比賽歸隊，不過日前與亞特蘭大勇士交手，賈吉在跑壘時又感覺到小腿不適，如今檢查結果出爐，他的右小腿拉傷復發，如今又被球團放入十天傷兵名單，預計要休息至少2週的時間。

賈吉受傷後，洋基也從陪練基地拉上前十大新秀佛羅里歐（Estevan Florial），並讓他在今天與紐約大都會雙重賽的首戰擔任先發中外野手，而他也不負所望，在第3次上場打擊時就敲出大聯盟首安。

至於當家三壘手厄謝拉，目前則是因為手肘出現骨刺，球隊保險起見決定讓他在今天的比賽作壁上觀，總教練布恩（Aaron Boone）說：「厄謝拉手肘有骨刺，現在被放入每日觀察名單，實際上，他感覺自己能在今天出賽，但我今天會試著不去使用他，明天看情況如何再說。」

布恩認為，厄謝拉的傷勢不算嚴重，但必須休息至少一天；厄謝拉今年出賽25場比賽，繳出2成41打擊率、5轟、18打點的成績單。

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(中時新聞網)