替代役真好混！台中市成功嶺一名替代役幹部遭人爆料，趁著在台中國軍803醫院值勤時，擅離崗位跑去爽吃燒肉，事件曝光後被處分「罰勤８小時」，竟跑去求情，希望把罰勤時數改為4小時，役政署證實此項消息。

據《東森新聞》報導，在成功嶺替代役營區一名役男爆料，有幹部役男8月3日被派到台中國軍803醫院值勤，不料值勤到一半卻偷偷離開崗位，跑到知名的燒肉店享用美食，還在IG上傳美食照片炫耀，其他役男看後直呼真誇張。

爆料役男：「幹部被外派到醫院做看護，他就去吃燒肉」、「是有說可以出去吃飯，但距離有說過不要太遠，他（IG）限時動態上有發文」、「（長官）本來是打算要罰勤8小時，但他求求情變4小時。」

役政署證實，確實有幹部役男偷跑去吃燒肉，甚至高調在IG打卡炫耀，紀律問題有待加強。罰勤8小時求情變4小時部分，仍維持原來時數，未因為求情而減少。

役政署副署長沈哲芳：「（幹部役男）的確希望能夠改4個小時，但並沒有准，還是維持原來8小時。」

(中時新聞網)