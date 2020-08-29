冉齡軒針對蔡政府執政第五年，兩岸關係降至最低，甚至蔡政府不承認92共識，28日在台中市議會國民黨團舉行記者會（市議員冉齡軒服務處提供／陳世宗台中傳真）

擔任中國國民黨中央評議委員的台中市議員冉齡軒，針對蔡政府執政第五年，兩岸關係降至最低，甚至蔡政府不承認92共識，28日在台中市議會國民黨團舉行記者會；檢討蔡政府的確不合格這幾年的執政，前段時間疫情關係，經濟成長率下降、國內公司行號加速解散撤銷等，並將在9月6日國民黨黨代表大會提出以「ECFA共識」代替「九二共識」作為海峽兩岸當前實質、對等、官方與和平的兩岸關係新解。

冉齡軒說，我們清楚中國國民黨執政時期，馬前總統推動台灣與中國大陸簽署ECFA，即兩岸經濟合作架構協議，歷經十月談判，於協議合法生效當日，關稅隨即銳減一半，一年後更直接歸零；透過該項協議的簽訂，惠及石化、紡織、機械、車輛、其餘雜項等539項早收清單，第一年即有七百億美元順差，最高時更曾達一千一百億美元順差，至今ECFA仍有效影響兩岸貿易。

冉齡軒指出，前提下我們跟中國大陸往來不只是平等，也考量國家最高權益，因為我們與中國大陸的貿易量大約佔了40％。以FTA的簽署來看，國民黨執政時所簽署的三個FTA對經濟實質有效，連蔡政府都享受到ECFA帶來的好處。

冉齡軒表示，如果逾期蔡政府未能夠延展簽定ECFA，未來關稅提高至35％，對於台灣仰賴出口貿易，必定是雪上加霜，許多公司行號會另一波大量倒閉潮，ECFA一旦終止 兩岸經貿關係恐畫上句點？

冉齡軒呼籲，在上次定期大會要求中央及盧市長團隊要重視的ECFA的議題：2010年 為期10年至今2020年六月 滿10年期限，同時在今年九月有三個月的簽約延展，冉議員要求當初是中國國民黨馬政府簽訂，如今可由中國國民黨執政的14縣市首長共同簽定ECFA，以外貿增加國家經濟產值。

冉齡軒強調，國民黨中央評議委員冉齡軒於9月6日中國國民黨黨代表大會提出以「ECFA共識」代替「九二共識」作為海峽兩岸當前實質、對等、官方與和平的兩岸關係新解。

冉齡軒認為，台灣未能夠延展簽定ECFA將造成四大衝擊，包括1、未來關稅提高至35％，2、對於台灣仰賴出口貿易，必定是雪上加霜，3、許多公司行號會另一波大量倒閉潮（沒有互惠，接不到訂單）4、通貨膨脹，債台高築（台灣目前負債6兆，未來不堪設想。

冉齡軒與黨團議員、黨代表要求：中國國民黨執政的14縣市首長以台中市為第二大城市盧秀燕市長領軍共同扛起責任，延展ECFA 簽定，以增加經濟產值，補救國家的經濟大洞。

(中時 )