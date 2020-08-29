暑假即將結束，政府對業者的營運補貼、及對消費者的安心旅遊補助均將告一段落，包括休閒度假飯店在內的觀光飯店憂心，因報復性消費帶動的旅遊熱潮不再，紛紛各出「奇招」，以不同名目優惠促銷搶救住房率，掀起新一波市場大戰。

台北中山希爾頓逸林酒店即日起推出「斤斤計價住房優惠」，只要從希爾頓官網/Hilton Honors手機app預訂，入住時現場量體重，就可以用體重折抵住房價，男生1公斤折抵15元、女生1公斤折抵20元，每房每晚最高折抵1,500元，折抵後每房最低僅1,965元，平假日、中秋連假、國慶連假通通適用，噱頭十足。

台北中山雅樂軒酒店宣布，9月2日至9月30日推出「噗通一夏」三小時樂游專案，每天下午3時至6時釋出頂樓泳池供非住客游泳，泳客並可在客房內舒適盥洗，價格1,300元，為「另類吸金」策略。

大直英迪格酒店搶攻9、10月住房市場推出限時72小時「94狂」住房優惠，透過酒店官網預訂標準價住宿方案，連續入住，買兩晚送第三晚，加9元送兩客早餐，加99元送兩客早餐及兩客在館內Lounge享紅白酒、啤酒、雞尾酒及特色輕食，加999元買一晚多一晚。

六福旅遊集團旗下公寓式酒店六福居，則攜水美溫泉會館藉泡湯創造誘因，即日起至12月30日止，凡預訂「美美度假趣住房專案」兩天一夜套裝，3,800元含六福居套房一晚與北投水美溫泉會館日月湯屋平日券一張，約24折。

台北喜來登推出「喜遊北北基」暢玩雙北住房專案，入住每人每晚2,400元起；台南老爺行旅聰明秋遊提案「老爺樂遊季│秋行專案」，9月至10月期間分別推出含早餐、不含早餐的超彈性選擇，雙人房2,900元起。台北晶華酒店將「郵輪式度假專案」效期延長至明年2月底，三天兩夜、兩人成行的入住價格為大人每人每晚2,990元起，12歲以下孩童半價，即日起並再加入「駐村藝術課程」。

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(中時新聞網)