《我們有點不對勁》改編自漫畫家安藤夏美著名的同名漫畫，並由新生代人氣男星橫濱流星搭檔濱邊美波，開播以來不僅創下高收視率，也創造出不少話題，不過劇中的8歲童星宮崎步夢，被眼尖觀眾發現似乎塗著雙眼皮膠上戲，立刻引發網友議論。

根據《鏡週刊》報導，童星宮崎步夢在日劇《我們有點不對勁》中，飾演濱邊美波小時候，不過卻有眼尖網友發現，每當特寫鏡頭時總會發現右眼皮上有光澤，疑似塗著雙眼皮膠上戲，也引發議論「才8歲的小朋友有必要塗嗎？」為此有網友拿出她私下照片做比較，發現她左邊雙眼皮較深邃，才會造成視覺上兩眼大小不同，不過官網中她的眼睛大小一致，似乎是為了上鏡頭讓眼睛大小一致，才會使用雙眼皮膠上工，不過經紀公司並未針對此事做出回應。

《我們有點不對勁》改編自安藤夏美創作的少女漫畫《我們的愛情不正常》，以和菓子老舖「光月庵」為故事舞台，描述當家主人遭人殺害，兇手被年幼兒子「高月椿」指認是一名女員工，也就是女主角「花岡七櫻」的母親，為此女主角母親含冤而亡，也讓男女主角結下血海深仇。

此外男女主角橫濱流星、濱邊美波擁有高顏值，加上每集令人臉紅心跳的親密吻戲和床戲，可以說是引發高度討論熱潮，此外具備台灣八點檔必備的灑狗血劇情，讓台灣網友笑稱根本是「日版炮仔聲」。

(中時新聞網)