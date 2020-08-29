台南市警一分局東門派出所28日凌晨1時接獲民眾通報，指出轄內東門路2段巷弄內，疑似有人在吸毒。所長張明祺獲報後，馬上指派員警王志宏、邱欽能等人前往查看，確實發現1名唐姓男子躲在空屋內吸毒，逮捕該男後全案移送台南地檢署偵辦。

員警到場後，發現唐嫌躲藏在整修的房屋內，神色相當慌張，對於警方盤問也是支吾其詞，員警眼見不尋常，立刻發現唐嫌身旁有1包不明粉末，欲進一步詢問時，唐嫌主動坦承，自己剛買完毒品，恰好遇上滂沱大雨，於是途經空屋時，忍不住進屋吸毒，沒想到會被警方查獲，全案也依照違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

南市第一分局長鄭榮崑為鼓勵員警機警、認真，主動查獲持有毒品案，特指派副分局長施衣峯前往東門派出所頒贈獎勵，以激發基層員警士氣。鄭榮崑也表示，針對毒品犯罪，警方更加嚴正執法，還給社會大眾一個安心居住的環境。

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(中時 )