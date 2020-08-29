看來奇德不願意繼續只是當個助理教練了！根據《費城問詢者報》記者龐培29日報導，目前擔任湖人助教的奇德，很有興趣得到七六人總教練位置，但他將面臨不少強力競爭者考驗，包含快艇助教泰隆盧、火箭球員發展教練盧卡斯等人。

儘管布雷特布朗本季帶領七六人拿下43勝30敗、東區第6成績，仍在季後賽首輪遭到熱火橫掃出局後，直接變成代罪羔羊宣告下台，也讓七六人帥位成為當前最搶手工作，畢竟擁有恩比德、班西蒙斯兩大球星壓陣，七六人戰力仍很強大。

奇德生涯當過籃網、公鹿兩隊總教練，執教戰績183勝190敗、勝率4成91，雖然3度領軍闖進季後賽，卻最多打到次輪，原本他在去年夏天也是湖人教頭熱門人選之一，最後湖人選了佛格，奇德只能改任助教，如今似乎等不下去了。

只是奇德目前並非七六人最心儀的新任總教練人選，而是2016年曾領軍騎士摘下隊史首冠的泰隆盧，目前泰隆盧跟七六人已經進入報價協商階段，不過泰隆盧預計也會得到籃網的報價，畢竟能夠領軍厄文、杜蘭特兩大球星，也算不錯選項！

(中時 )